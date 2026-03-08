Nel Napoli, con il rientro di De Bruyne e Anguissa, l’infermeria si sta alleggerendo e l’allenatore ha notato segnali positivi nel recupero di un giocatore chiave. La squadra si prepara a tornare in forma in vista delle prossime partite. La presenza di questi due calciatori rappresenta una nuova possibilità per il tecnico di scegliere tra diverse opzioni in campo.

Con il rientro di De Bruyne e Anguissa, l’ infermeria del Napoli inizia a svuotarsi e Conte intravede la luce in fondo al tunnel. Infatti, i rientri dei due lungodegenti sono buoni segnali di speranza, considerando anche altri giocatori in procinto di recupero. Al contempo, restano da monitorare le situazioni di alcuni infortuni più pesanti, come quelli di Di Lorenzo, Neres e Rrahmani, a cui si somma un punto interrogativo sorto proprio venerdì: come sta Vergara? La situazione dei rientri del Napoli. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione infortunati in casa Napoli. Certamente il recupero di 2 dei famosi Fab Four, vale a dire Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, ha allietato i tifosi del Napoli e mister Antonio Conte, che possono contare sul graduale recupero della forma di alcuni pilastri della rosa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte finalmente vede la luce: recupero lampo per un big azzurro?

Napoli-Roma, rebus McTominay: Conte spera nel recupero lampoIl Napoli corre contro il tempo per recuperare Scott McTominay in vista del big match di domenica contro la Roma.

Genoa-Napoli, notizia terribile per Conte: altro infortunio per un big azzurroPessime notizie per il Napoli nel corso della sfida contro il Genoa: confermato l’infortunio di Scott McTominay.

Altri aggiornamenti su Napoli Conte finalmente vede la luce....

Temi più discussi: Napoli, Conte: Finalmente un po' di serenità; Napoli, De Bruyne torna in gruppo: Conte riabbraccia il suo fuoriclasse; Napoli, finalmente De Bruyne: il belga di nuovo in gruppo, ecco quando può tornare in campo; Napoli, finalmente Anguissa: Conte può riabbracciarlo.

Il Mattino: Napoli, Conte vede la Champions: grande vittoria ma finale da rivedereIl Napoli continua la sua corsa verso la Champions League e lo fa con una vittoria pesante contro il Torino. La squadra di Antonio Conte domina per lunghi tratti la partita ma nel finale si complica l ... napolipiu.com

Napoli, Conte: Finalmente un po' di serenitàDopo la vittoria contro il Torino, l'allenatore gioisce per il ritorno in campo di Anguissa e De Bruyne ed elogia chi ha sopperito alle assenze ... rainews.it

Per oltre un trentennio, il paesaggio urbano di Napoli Est è stato dominato da fabbriche dismesse e capannoni vuoti. Dal 2016, però, l’orizzonte è mutato e a vivere il quartiere ogni giorno ci sono centinaia di studenti. Aule universitarie, laboratori, startup. Il pol - facebook.com facebook

Gli azzurri cedono ai Campioni d’Italia della Virtus Bologna con il punteggio 71-90. #GuerriNapoli | #DestinationNapoli x.com