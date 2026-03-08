Napoli Basket due quarti alla pari con Bologna poi il black out

Il Napoli Basket ha disputato due quarti equilibrati contro Bologna, dimostrando di essere alla pari con i campioni d’Italia. Tuttavia, nella ripresa, la squadra ha subito un blackout totale, che ha compromesso il risultato finale della partita. La sfida si è svolta tra le due formazioni, con momenti di parità prima del calo nel secondo tempo.

Gli azzurri inanellano la quarta sconfitta di fila in campionato contro la Virtus campione d'Italia. Esordio per Whaley e Zemaitis Due quarti giocati alla pari, per larghi tratti meglio, dei campioni d'Italia, poi il black out totale nella ripresa. Si può riassumere così la sconfitta interna della Guerri Napoli Basket contro la Virtus Bologna per 71-90, quarto ko di fila in campionato e quinto se si considera anche la Coppa Italia. Partita a due facce per gli uomini di Magro, che chiudono avanti all'intervallo, per poi sciogliersi del tutto negli ultimi due quarti. I neo acquisti Whaley e Zemaitis partono bene, poi si perdono con il resto della squadra.