Museo diffuso a Montiano S’inaugura ‘La donna gatto’

A Montiano è stato inaugurato il nuovo museo diffuso con l’installazione di un’opera chiamata ‘La donna gatto’. Il Comune ha portato avanti il progetto inserendo diverse opere d’arte pubblica nel territorio. L’evento segna un passo importante per la valorizzazione degli spazi urbani attraverso l’arte. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e la comunità del paese.

Il Comune di Montiano prosegue nel suo intento di progressiva realizzazione di un museo diffuso installando opere d'arte pubblica. Ora ha anche un suo specifico logo, Mdm, sul territorio. Per la Festa della Donna, oggi, alle 11 del mattino comparirà una nuova opera in una nicchia appositamente scavata sulla facciata del palazzo municipale in piazza Maggiore. Si tratta di un omaggio al sommo regista romagnolo Federico Fellini, una scultura in ceramica raku policroma, che ha come titolo 'La donna gatto'. L'autore è l'artista lombardo Carlo Previtali, che è anche donatore, assieme al cittadino d'onore di Montiano Enzo Biffi Gentili, dell'artefatto al Comune.