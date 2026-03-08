Muore dopo un intervento di addominoplastica Rachel Tussey aveva 47 anni | Dio mi sostiene sarà fantastico

Rachel Tussey, 47 anni, è deceduta dopo aver subito un intervento di addominoplastica. La donna aveva condiviso sui social le sue aspettative di un nuovo inizio attraverso la chirurgia estetica, ma l’esito dell’operazione si è rivelato tragico. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’intervento, che si è concluso con il decesso di Tussey.

La chirurgia estetica doveva rappresentare per lei un nuovo inizio. Invece quell'operazione, attesa e raccontata anche sui social, si è trasformata in una tragedia. Rachel Tussey, madre di 47 anni dell'Ohio, è morta dopo complicazioni seguite a un intervento di addominoplastica, lasciando il marito e tre figli. La donna aveva documentato sui suoi profili social l'attesa per l'operazione, condividendo con i follower l'emozione e la fiducia con cui si preparava alla procedura. A ricostruire quanto accaduto nelle ore successive all'intervento è stato il marito Jeremy, che ha raccontato la vicenda attraverso alcuni video pubblicati sui social della moglie.