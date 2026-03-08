Mr Totomarket e gli Ammazzatredici | Feci vincere due miliardi di lire poi mi chiesero di pagare per stare in tv
Un uomo racconta di aver vinto due miliardi di lire grazie a una schedina, ma poi è stato invitato a pagare per apparire in televisione. Mr Totomarket e gli Ammazzatredici sono i soggetti coinvolti in questa vicenda, che si svolge in un contesto di richieste di denaro per partecipazioni televisive. La storia si conclude con questa richiesta di pagamento, senza ulteriori dettagli.
Dalla ricevitoria in via Aquileia all'8 al Totogol annunciato in diretta, Giuseppe Cinà si racconta: "Mollai gli studi in Ingegneria meccanica all'università, già sviluppavo sistemi. Con un computer Amiga e l'aiuto di alcuni amici generammo la trasmissione. Diventai popolare e qualcuno forse si sentì oscurato" "La schedina fra le dita può cambiare la tua vita", canta Toto Cutugno sul finire degli anni Ottanta. Di ciò ne è ben consapevole un giovane palermitano che studia Ingegneria meccanica all'università e contemporaneamente, con un'Amiga 1200, sviluppa sistemi per giocare al Totocalcio. Il suo nome è Giuseppe...
