Moviola Fiorentina Parma l’episodio arbitrale chiave della sfida tra viola e ducali! I dettagli

Durante la partita tra Fiorentina e Parma, si è verificato un episodio arbitrale che ha attirato l’attenzione. L’arbitro ha deciso di intervenire su una azione che coinvolge diversi giocatori, portando a una revisione al VAR. La scena si è svolta nel corso della 28ª giornata del campionato di Serie A 202526, e rappresenta uno dei momenti più discussi del match.

Moviola Fiorentina Parma: l'episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 L'episodio chiave della moviola del match Fiorentina Parma, valido per la 2 ... Fiorentina-Parma 0-0 | Keita fa la barba al palo Dopo la partita del Franchi, Carlos Cuesta capirà quanta distanza c'è tra il suo Parma e l'obiettivo. Il tecnico spagnolo, alle prese con diverse defezioni, affronta la Fiorentina consapevole del fatt ... Cuesta in conferenza pre Fiorentina Parma