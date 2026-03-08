Moviola Bologna Verona ecco cos’è successo durante la sfida! L’episodio arbitrale chiave

Durante la partita tra Bologna e Verona, valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A 202526, è stato analizzato un episodio arbitrale chiave attraverso la moviola. L’azione che ha coinvolto i giocatori di entrambe le squadre è stata rivista dai giudici di gara, che hanno preso una decisione sulla base delle immagini riprodotte. La revisione ha avuto un ruolo centrale nel corso del match.

Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Moviola Fiorentina Parma, l’episodio arbitrale chiave della sfida tra viola e ducali! I dettagli ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Bologna Verona, ecco cos’è successo durante la sfida! L’episodio arbitrale chiave Moviola Pisa Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A: ecco cos’è successoChelsea, clamorosa confessione di Boehly su Cucurella: è arrivato nei Blues grazie al…Manchester City! Retroscena sul suo acquisto Calciomercato... Moviola Verona Udinese, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cos’è successoNoslin via dalla Lazio? Ci prova il Monaco: si cerca l’intesa su quella formula! Dragusin, occasione di fine mercato: sfida a 3 tutta italiana per... Altri aggiornamenti su Moviola Bologna Verona. Discussioni sull' argomento Bologna-Brann, moviola: manca un rigore, la verità sul rosso a Sorensen che ha deciso il match; Moviola Verona-Napoli, Il Mattino: fallo su Buongiorno e rosso a Suslov, Colombo vede poco!; Primavera, data e ora di Bologna-Verona; Scelto l’arbitro del derby Milan-Inter: ecco chi è. LIVE Bologna-Verona 0-0 Serie A 2025/2026: Bologna spinge ma sprecaSerie A 2025/2026, 28a giornata. Cronaca minuto per minuto di Bologna-Verona: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Italiano non pensa alla Roma Le parole alla vigilia di Bologna Verona - facebook.com facebook