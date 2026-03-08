Motori infiniti | Ford Kent da Cortina a Escort e Fiesta nato per l' Europa

Il motore Ford Kent, un 4 cilindri inglese, ha avuto una carriera lunga e varia. Esordì nel 1959 sull'Anglia, un modello destinato alle famiglie, e successivamente fu impiegato in diversi modelli Ford in Europa, tra cui Escort e Fiesta. Tra le vetture che hanno utilizzato questo motore ci sono anche la Lotus Cortina e altri modelli prodotti fino ai primi anni 2000.

