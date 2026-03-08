Morto dopo il trapianto di cuore la madre di Domenico | Gli ho promesso giustizia

Patrizio Mercolino, madre di Domenico Caliendo, è intervenuta a Domenica In per parlare della morte del figlio, avvenuta dopo un trapianto di cuore. Durante l'intervista, ha dichiarato di aver promesso a Domenico che avrebbe cercato giustizia e ha sottolineato che il ricordo del figlio non verrà mai dimenticato. La donna ha espresso il suo impegno nel mantenere la promessa fatta.

Patrizio Mercolino, madre di Domenico Caliendo, a Domenica In: "Gli ho promesso giustizia e che non sarà mai dimenticato". I legali di Oppido: "Confidiamo che gli accertamenti confermeranno la correttezza del suo operato".