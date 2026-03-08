morto a 72 anni walter martin batterista e fondatore dei goblin storici collaboratori di dario argento

È morto a 72 anni Walter Martino, batterista e uno dei fondatori dei Goblin, gruppo conosciuto per aver lavorato con il regista Dario Argento. Martino ha contribuito alla creazione di molte colonne sonore cinematografiche, partecipando ai primi album della band. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama musicale legato al cinema italiano.

È morto Walter Martino, batterista e fondatore dei Goblin: il post della band legata alla colonna sonora di 'Profondo Rosso' Una perdita nel mondo della musica italiana Walter Martino, batterista e cofondatore dei Goblin, è scomparso all'età di 71...