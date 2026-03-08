Morte Domenico un' altra mamma accusa | Anche mia figlia morì dopo un trapianto
Un’altra mamma si rivolge ai media per raccontare la perdita della propria figlia, deceduta dopo un trapianto avvenuto nell’agosto del 2021 presso lo stesso reparto del Monaldi di Napoli dove è stato operato Domenico. La donna chiede chiarezza sulle circostanze della morte della bambina, che aveva ricevuto un cuore donato nello stesso ospedale e nello stesso periodo. La vicenda coinvolge due bambini e i rispettivi trapianti.
C'è un'altra mamma che vuole capire cosa sia successo a sua figlia. Una bambina a cui fu trapiantato il cuore nell’agosto del 2021 nello stesso reparto del Monaldi di Napoli dove è stato operato Domenico. La piccola era stata operata quando aveva poco più di un anno, l'intervento era andato a buon fine. Circa due anni dopo nel marzo 2023 è morta, forse per un rigetto. All'epoca la famiglia non presentò denuncia, ora ha chiesto di consultare la documentazione clinica. Si è rivolta all’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo di due anni e mezzo al quale è stato trapiantato un cuore inutilizzabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Indagini all’ospedale Monaldi, una mamma: “Mia figlia morta dopo il trapianto di cuore, come Domenico”Una donna ha scritto al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che sua figlia è morta a marzo 2023 dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi.
Mamma di Domenico: “Sconcerto per dichiarazioni Oppido dopo trapianto”Tempo di lettura: < 1 minuto Attraverso una nota del legale, la mamma del piccolo Domenico, Patrizia Caliendo, esprime “sconcerto” per quanto emerge...
Morte Domenico Caliendo, in Procura il testimone segreto: fu lui ad aprire il box con il cuoreHa avuto un ruolo centrale in questa storia. Era lì in sala operatoria ed è stato l’infermiere che ha materialmente aperto il contenitore nel quale era riposto il cuore ... ilmattino.it
L’avvocato Petruzzi: Un’altra famiglia si è rivolta a me per una morte post-trapiantoUn’altra famiglia potrebbe chiedere verifiche su un precedente trapianto di cuore pediatrico eseguito all’Ospedale ... internapoli.it
Morte #Domenico, l’inchiesta può allargarsi: spunta un secondo trapianto di cuore fallito su una bimba #monaldi #napoli #8marzo #iltempoquotidiano x.com
Morte del piccolo Domenico: a Farwest parla la mamma di Iside un’altra bambina morta al Monaldi per diverse infezioni prese in ospedale. Ci vediamo martedì 21,30 su Raitre #farwest - facebook.com facebook