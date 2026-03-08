Morte Domenico i dubbi sull' espianto a Bolzano | Cuore compromesso per colpa di un farmaco

Sulla morte di un bambino di due anni a Bolzano si concentrano i sospetti sull’espianto del cuore, che potrebbe essere stato compromesso a causa di un farmaco. Secondo le ricostruzioni, l’organo destinato al piccolo avrebbe subito danni irreversibili prima dell’intervento. Le autorità stanno verificando le circostanze e i dettagli relativi alla procedura di donazione e al trattamento farmacologico ricevuto.

Ci sarebbe forse un errore di somministrazione di un farmaco alla base del danneggiamento del cuore destinato al trapianto di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e 3 mesi deceduto il 21 febbraio dopo due mesi di coma a seguito di un'operazione fallita. È emerso dalla relazione degli ispettori del ministero della Salute dopo i sopralluoghi all'ospedale di Bolzano, dove era stato effettuato l'espianto del cuore, e al Monaldi di Napoli, dove il piccolo era stato operato il 23 dicembre. Per il decesso di Domenico sono indagate sette persone., Al centro della questione ci sarebbe l'anestesista dell'ospedale altoatesino che, come riporta Repubblica, potrebbe aver somministrato un dosaggio non corretto di un farmaco proprio nelle fasi precedenti all'espianto dell'organo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Morte Domenico, Bolzano spiega gli errori di Napoli sull'espianto del cuore. Ancora nessuna menzione al ghiaccio secco

Morte Domenico, lite in ospedale Bolzano durante espianto cuore in 102', medico austriaco a equipe Monaldi: "Ma che fate?"

