Morte Domenico Caliendo in Procura il testimone segreto | fu lui ad aprire il box con il cuore

In un caso legato alla morte di Domenico Caliendo, la Procura ha ascoltato un testimone segreto che ha raccontato di essere stato lui a aprire il box contenente il cuore donato. L’infermiere era presente in sala operatoria e ha spiegato di aver avuto un ruolo diretto nel momenti cruciali dell’intervento. La sua testimonianza si concentra sulla fase in cui ha aperto il contenitore con il cuore.

Ha avuto un ruolo centrale in questa storia. Era lì in sala operatoria ed è stato l'infermiere che ha materialmente aperto il contenitore nel quale era riposto il cuore donato a Bolzano e destinato a un piccolo paziente di Napoli. È stato ascoltato dai pm, il suo verbale è stato «secretato». Un verbale che non è a disposizione delle parti, ma che rischia di rappresentare una possibile svolta dell'inchiesta condotta dalla Procura di Napoli: parliamo del verbale di Francesco Farinaceo, un infermiere specializzato presente il 23 dicembre nella sala operatoria della chirurgia pediatrica dell'ospedale Monaldi. Un teste chiave per accertare le responsabilità della morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo al quale è stato trapiantato un cuore bruciato dal ghiaccio secco.