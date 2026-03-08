Morta suor Giuseppina Cionco | Ha cresciuto con dolcezza e umiltà tanti cittadini

Suor Giuseppina Cionco è morta all'età di 73 anni. Era membro dell’istituto Casa madre maestre Pie Filippini di Montefiascone e aveva dedicato 56 anni alla vita religiosa. La notizia è stata comunicata dalle sue consorelle e dai parenti, segnando la conclusione di un lungo percorso di impegno e dedizione. La sua scomparsa è stata annunciata pubblicamente.

A 73 anni si è spenta suor Giuseppina Cionco. Le consorelle dell'istituto Casa madre maestre Pie Filippini di Montefiascone e i parenti ne hanno annunciato la scomparsa, segnando la fine di un lungo percorso caratterizzato da ben 56 anni di oblazione religiosa. Una vita intera spesa per gli altri e per la vocazione, all'insegna della carità e dell'insegnamento. La notizia ha suscitato profonda commozione, lasciando un vuoto palpabile in chi l'ha conosciuta tra i banchi di scuola o nelle parrocchie.

