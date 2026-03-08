Morta la mamma del fedelissimo di Bardellino

All'età di 91 anni, a San Cipriano d'Aversa, è deceduta Elena Nocera, madre di Nicola Martino, considerato uno dei principali collaboratori di Antonio Bardellino, fondatore del clan dei Casalesi. La donna aveva vissuto una lunga vita e la sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

Si è spenta all'età di 91 anni a San Cipriano d'Aversa Elena Nocera, madre di Nicola Martino braccio destro di Antonio Bardellino, fondatore del clan dei Casalesi. I funerali si celebreranno oggi alle 15.50 presso la Chiesa Maria SS. Annunziata di San Cipriano d'Aversa. Nicola Martino venne ucciso nel 1988 nella faida interna al clan dei Casalesi avviata dopo l'uccisione del boss Bardellino con la caccia ai suoi fedelissimi.

È morta Catherine O’Hara, la ‘mamma’ di Kevin in ‘Mamma ho perso l’aereo’: aveva 71 anniÈ giunta la triste notizia che è morta l’attrice Catherine O’Hara che tutti abbiamo amato come la ‘mamma’ di Kevin in Mamma ho perso l’aereo.

Morta Catherine O’Hara, la mamma di Kevin in Mamma ho perso l’aereo. Aveva 71 anniO'Hara, originaria di Toronto, ha vinto due Emmy, un Golden Globe e due Actor Awards nel corso della sua carriera.

