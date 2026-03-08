Morta a Cremona la cavallerizza Klizia Jllary Fraglica il cavallo l' ha disarcionata | dramma al maneggio

A Cremona, a Isola Dovarese, una cavallerizza di nome Klizia Jllary Fraglica è deceduta dopo essere stata disarcionata dal suo cavallo durante una sessione al maneggio. La donna è stata soccorsa immediatamente, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità per le verifiche del caso.

Dramma in provincia di Cremona, nel maneggio di Isola Dovarese: la cavallerizza esperta Klizia Jllary Fraglica, 37 anni e residente a Sesto Cremonese, è morta dopo essere stata disarcionata. La tragedia si è verificata intorno all’ora di pranzo di domenica 8 marzo, al Centro ippico Le Valli. La donna stava sostenendo un normale allenamento quando il cavallo che stava cavalcando l’ha fatta cadere a terra. Un incidente che si è rivelato fatale. Cremona, Isola Dovarese: morta la cavallerizza Klizia Jllary Fraglica La prima ricostruzione e le testimonianze Il sindaco: "Pare sia insorto anche un arresto cardiaco" Cremona, Isola Dovarese: morta la cavallerizza Klizia Jllary Fraglica Klizia, secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, dopo essere stata disarcionata dal cavallo, è caduta di schiena e ha battuto violentemente la testa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

