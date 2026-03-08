Morì cercando riscatto Pavia dedica un’area al sogno di Adelina

A Pavia è stata dedicata un’area in ricordo di Adelina, che aveva il sogno di morire italiana, il paese che amava e difendeva. Dopo che sulla carta d’identità le è stato tolto lo status di apolide e scritto “albanese”, ha cercato di protestare senza successo. La sua vicenda si è conclusa con un provvedimento di Daspo da Roma.

Sognava di morire da italiana perché questo era il "suo" Paese, quello che difendeva. Ma quando sulla carta d'identità le hanno cancellato lo status di apolide e le hanno scritto "albanese", Adelina ha provato a protestare rimediando un Daspo da Roma. Un provvedimento che ha portato la donna di 47 anni a sentirsi rifiutata fino a decidere di mettere fine alla sua vita avvolta nel tricolore. Era l'autunno del 2021, ma la voce di Adelina che grida in piazza della Vittoria in difesa dei carabinieri, gli unici che le stavano sempre accanto, riecheggia ancora. Ad Adelina Sejdini, su richiesta del giornalista Lorenzo Blone e dell'amica Erika Rinaldi, alle 11 sarà intitolata l'area verde tra viale Campari e via San Giovannino.