Monza in camice contro la morte | Quando torni dai tuoi figli lasci il dolore sulla porta Il maschilismo? Non possiamo permettercelo

Un medico di Monza, che lavora in un reparto di emergenza, ha dichiarato di dover spesso lasciare il dolore al lavoro quando torna a casa per prendersi cura dei figli. Ha sottolineato l’importanza di non permettere che il maschilismo influenzi il suo ruolo professionale e personale. La sua attività lo porta a confrontarsi quotidianamente con situazioni di vita o di morte, tra responsabilità e famiglia.

Monza - Per lavoro, deve salvare vite umane. In equilibrio fra emergenza e figli a cui accudire. G.A., rianimatrice in servizio all’ospedale San Gerardo di Monza, chiede solo di non comparire con le sue piene generalità, perché in un contesto così delicato in cui si ha a che fare con pazienti e famigliari catapultati in situazioni critiche, lei e i suoi colleghi si sono dati come regola quella di non mettersi mai in luce. Niente pubblicità, niente social. Avellinese di origine, una laurea in Medicina e Chirurgia presa fra l’Università di Pavia e quella di Cambridge, specializzazione in Anestesia e Rianimazione, un dottorato in Medicina Traslazionale a Milano Bicocca, 48 anni, sposata, madre di tre figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

