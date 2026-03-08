Montignoso crolla | 1-3 al Del Freo il Pietrasanta ribalta

Il Montignoso ha subito una sconfitta casalinga contro il Pietrasanta, che ha vinto con un punteggio di 3-1 allo stadio Del Freo. Bertuccelli ha segnato il gol per la squadra di casa, ma non è stato sufficiente a evitare la sconfitta. La partita si è conclusa con il risultato finale di tre a uno a favore degli ospiti.

Il Montignoso ha perso 1-3 contro il Pietrasanta allo stadio Del Freo, nonostante il gol di Bertuccelli. La sconfitta lascia i padroni di casa a 36 punti, mentre gli ospiti salgono a 45 nella Promozione toscana. L’incontro si è svolto domenica 8 marzo 2026, con un primo tempo bloccato e una ripresa esplosa che ha il Pietrasanta ribaltare il risultato. Il bomber Bertuccelli ha raggiunto i 19 gol stagionali, ma non è bastato per evitare la disfatta ai danni del Montignoso. La partita si accende nella ripresa. Lo scontro al Del Freo ha iniziato con un primo tempo segnato da poche occasioni e reti inviolate. I rossoblù guidati da Gabriele Ricci hanno avuto l’opportunità migliore al 26?, quando Vignali calcia alto su palla filtrante di De Angeli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montignoso crolla: 1-3 al Del Freo, il Pietrasanta ribalta Leggi anche: Calcio In Promozione sfida playoff per il Montignoso che domani ospita il Pietrasanta. San Marco, anticipo infuocato a Uliveto Terme Calcio Uisp a 11: Del Freo fa bis, mentre allunga il Blues BoysLa Spezia, 2 marzo 2026 – Testa-coda facile per l'Amatori Per Lucio corsaro sul campo del Pegazzano, mentre alle spalle regge il Sarzana e il Blues...