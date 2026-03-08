monte giove trafugata la reliquia di san valerio

Una reliquia di San Valerio è stata sottratta dall’eremo di Monte Giove, che è stato quindi chiuso al pubblico da ieri pomeriggio e resterà chiuso anche oggi. La sparizione è stata scoperta nel corso del pomeriggio e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Nessun’altra informazione è stata comunicata al momento.

di Anna Marchetti Rubata la reliquia di San Valerio: da ieri pomeriggio è chiuso l’eremo di Monte Giove e lo rimarrà per tutta la giornata di oggi. Il furto è avvenuto tra le 12 e le 15.30 di ieri pomeriggio: i frati camaldolesi dell’ordine di San Benedetto se ne sono accorti solo quando sono entrati in chiesa. I ladri si sono impossessati della reliquia del santo, che nessuna ha mai visto, in quanto da 400 anni si trova all’interno di una cassa di legno a sua volta custodita in un’urna di pietra, chiusa con un coperchio e posizionata sotto l’altare: si trova in quel punto da quando è stata costruita la chiesa. "Hanno aperto il coperchio dell’urna – racconta padre Maurizio – che è molto pensante, estratto la cassetta, poi abbandonata in chiesa e si sono impossessati della reliquia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

