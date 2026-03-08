Oggi, domenica 8 marzo, si concludono i Mondiali di speed skating allround e sprint 2026. Le gare si svolgono in diverse sessioni, con orari che permettono agli appassionati di seguire gli eventi in diretta su tv e streaming. Sono in pista atleti di varie nazionalità, tra cui alcuni italiani che partecipano alle competizioni di oggi.

Oggi, domenica 8 marzo, calerà il sipario sui Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), messa in archivio la competizione dedicata alla velocità pura, terminerà anche quella dedicata a chi dovrà sobbarcarsi dalle distanze più brevi a quelle più lunghe. Nel day-4 assisteremo ai 1500 metri uominidonne, ai 5000 metri femminili e ai 10000 metri maschili. Il nome che catalizza l’attenzione è quello di Francesca Lollobrigida. La campionessa di Frascati arriva a Heerenveen dopo la straordinaria doppietta olimpica nei 3000 e 5000 metri, un’impresa che l’ha consacrata definitivamente tra le regine della distanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali speed skating allround 2026 oggi: orari 8 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 5 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, giovedì 5 marzo, prenderanno il via i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating.

Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 6 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, venerdì 6 marzo, proseguiranno i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating.

Contenuti e approfondimenti su Mondiali speed.

Temi più discussi: Mondiali di pattinaggio di velocità 2026 all around e sprint: convocati dell'Italia, programma, orario delle gare e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: risale Di Stefano grazie ai 1000, Pergher fermata da un problema muscolare; Nel tempio di Heerenveen ecco i Mondiali Sprint e Allround: Francesca Lollobrigida, dopo le magie olimpiche, torna in pista; LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Lollobrigida risale nei 3000 ed è sesta nella generale.

Mondiali speed skating allround 2026 oggi: orari 8 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, domenica 8 marzo, calerà il sipario sui Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull'anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), messa ... oasport.it

Lollobrigida, inizia la caccia al podio nei Mondiali AllroundFrancesca Lollobrigida ha inaugurato oggi la sua partecipazione ai Mondiali allround di speed skating a Heerenveen, nei Paesi Bassi, dando il via alla competizione con l'obiettivo di conquistare una m ... it.blastingnews.com

LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: si chiude il percorso di Vigl e Di Stefano - x.com

Per l'Italia, i Mondiali junior di speed-skating disputati a Inzell (Germania) si sono chiusi con due piazzamenti a ridosso del podio. La Mixed Relay si è attestata al 4° posto, mancando la medaglia per meno di sei decimi. Inoltre, il Team Pursuit maschile ha conc facebook