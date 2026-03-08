La stagione 2026 del Campionato del Mondo FIM di Motocross è iniziata in Argentina, a San Carlos de Bariloche, con Ducati in pista. Durante il primo fine settimana, Vlaanderen ha conquistato i primi punti, mentre la Desmo250 MX ha fatto il suo debutto ufficiale, mostrando i primi riscontri pratici della casa italiana nel campionato.

We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. Sign up with just an email address and you get access to this tier instantly. Pay now and you get access to exclusive news and articles for a whole year. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Mondiale Motocross 2026, Ducati parte dall’Argentina: primi punti per Vlaanderen, buon debutto della Desmo250 MX

Leggi anche: Svelata la livrea 2026 del Beddini Racing Ducati Corse Factory MX2: Desmo250 MX pronte al debutto tra Mondiale ed Europeo

Leggi anche: Red Bull Ducati Factory MXGP Team, al via una nuova era: debutto mondiale in Argentina per la Desmo450 MX

Alla scoperta del MONDIALE SUPERCROSS in Svezia: retroscena, l’assenza di ROCZEN e molto altro...

Contenuti e approfondimenti su Mondiale Motocross.

Temi più discussi: MXGP 2026, prima tappa in Argentina: orari TV e come vedere le gare di Bariloche; Red Bull joins forces with Ducati Factory!; Mondiale MX 2026 al via: novità Bariloche, big in fermento e guida TV su Rai/Eurosport; MXGP 2026: tra assenze confermate e partecipazioni in dubbio. Grandi assenti dietro al primo cancello mondiale.

Motocross, Mondiale MXGP 2026: tutti i piloti e le scuderie iscritte19 appuntamenti da marzo a settembre, due gare per ogni tappa, circa 35 o 40 piloti per gara. Ci sono tutti i presupposti per vivere una grandissima ... oasport.it

Ducati e Red Bull insieme nel Motocross: un segnale anche per la MotoGP?MotoGP: Ciabatti: Siamo molto entusiasti di questa nuova partnership con Red Bull e siamo pronti a iniziare la nuova stagione MXGP con il chiaro obiettivo di lottare sempre per le prime posizioni e o ... gpone.com

Il primo turno di prove libere del Gran Premio di Argentina, primo dei 19 round in programma, hanno dato il via alla settantesima stagione del Mondiale FIM di Motocross - facebook.com facebook

Oggi ricomincia il mondiale motocross. E sarà una delle stagioni più belle di sempre. x.com