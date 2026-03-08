Modena Un derby con pochissime emozioni

Nel derby di Modena, le emozioni sono state poche e il gioco non ha mostrato grandi spunti. La squadra in campo ha cercato di creare occasioni, ma senza successo, e alcuni episodi sono sembrati sfavorevoli. La partita si è conclusa senza gol né grandi colpi di scena, lasciando i tifosi delusi e con poche certezze in vista delle prossime sfide.

di Alessandro Troncone Ci prova. Non punge. Ed è anche un pizzico sfortunato. La sintesi sta tutta qui, nella buonissima volontà che ha mosso il Modena in quasi tutte le sue azioni vanificata dalla mancanza di incisività offensiva ad ampio raggio, non solo intesa nel lavoro dei due (anzi, dei quattro) attaccanti. Vi era, effettivamente, la sensazione che il risultato potesse essere questo. L'aria che tirava nei quindici o venti minuti iniziali non lasciava certo pensare ad uno show calcisitico. Il Cesena, ad oggi, è una formazione spaventata, timida, il cui pensiero è stato rivolto solo a 'non prederle', considerata la posizione in bilico di Mignani e la serie di sconfitte da quando il girone di ritorno ha preso il via.