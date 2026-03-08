Mobbing in azienda | il GUP proscioglie i titolari Il fatto non sussiste

Il 3 marzo 2026, un giudice ha prosciolto i titolari di un’azienda di Potenza dall’accusa di mobbing. La vicenda riguarda un conflitto sul luogo di lavoro, con certificati medici presentati e testimoni ascoltati, ma nessuna prova che confermi le accuse. La sentenza conclude ufficialmente che il fatto contestato non sussiste, chiudendo così un procedimento iniziato con l’accusa di mobbing in azienda.

Il Tribunale di Potenza chiude il procedimento penale con sentenza di non luogo a procedere. La difesa era affidata agli avvocati Catena e Sassano È una storia che comincia in un ufficio di Potenza e si chiude, il 3 marzo 2026, con una sentenza.Una storia di lavoro, di conflitti aziendali, di certificati medici e di testimoni che non confermano.Una storia che prima la Procura, poi il Giudice dell'Udienza Preliminare hanno esaminato con attenzione, arrivando alla stessa conclusione. La lavoratrice — una contabile — presta servizio dal 2016 alle dipendenze di una società meccanica di Potenza, con contratto a tempo indeterminato e qualifica di quarto livello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

