Gigione Maresca intervista Alessandro Cardito, ex calciatore ed ex allenatore, attualmente direttore responsabile di Global Broadcaster Television. Durante l'incontro, vengono affrontati vari aspetti della carriera e delle esperienze professionali di Cardito, che fornisce dettagli sul suo percorso nel mondo del calcio e sulla sua attuale posizione nel settore della comunicazione. La conversazione si concentra sui fatti e sulle attività recenti di Cardito nel panorama mediatico.

Gigione Maresca incontra Alessandro Cardito, Ex Calciatore, Ex Allenatore, ora Direttore Responsabile di Global Broadcaster Television. Partiamo forte, subito: lo Scudetto 2025.. Il Napoli ha vinto con merito un Campionato (2024-2025) lungo e difficile. Dopo lo Scudetto Azzurro sperato, conquistato e da noi, di “Positano News” e di “Super & Santos”), in TV, su NapoFlix, potenzialmente preventivato, come rilevato da statistiche buone, da immagini audio e video, abbiamo tifato come sempre Napoli Tricolore. Con il boom tecnico-tattico di Mac e l’utilizzo di Raspadori vicino a Lukaku, abbiamo creduto ad un successo Azzurro di prestigio. E siamo diventati, di colpo, fiduciosi per il Quarto Scudetto Tricolore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Mister Alessandro Cardito: Punti di Vista

