Missile USA | 160 bambine uccise il video smentisce Trump

Un missile statunitense ha colpito la scuola femminile Shajareh Tayyiba a Minab, in Iran, causando la morte di 160 bambine e di 14 insegnanti nel primo giorno dell’attacco iniziato il 28 febbraio. Un video diffuso successivamente ha smentito le affermazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, che aveva parlato di un altro incidente. La notizia ha suscitato molte reazioni e discussioni.

Un missile ha colpito la scuola femminile Shajareh Tayyiba a Minab, in Iran, causando la morte di 160 bambine e 14 insegnanti nel primo giorno dell'offensiva iniziata il 28 febbraio. Mentre l'amministrazione statunitense attribuisce l'attacco ai Pasdaran iraniani, un video diffuso dall'agenzia Mehr News mostra una traiettoria compatibile con un missile Tomahawk lanciato dalla marina americana. L'evidenza visiva contraddice le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, che aveva indicato Teheran come responsabile della strage. La scena registrata da un cantiere vicino cattura il momento dell'impatto, mostrando una colonna di fumo che si innalza mentre decine di persone fuggono dal luogo dell'evento.