minorenne narcotizzata in auto e abusata

Una minorenne di 17 anni è stata trovata narcotizzata in un’auto e abusata. L’episodio è avvenuto nella Bassa Romagna, dove la ragazza e un giovane di 19 anni, entrambi studenti, vivevano una relazione. La notte del 21 dicembre 2024 è stata l’ultimo momento in cui si è saputo di loro come coppia, prima che si verificasse l’accaduto.

Famiglie normali e protettive. Lei 17 anni, lui 19. Studenti, entrambi della Bassa Romagna. Erano fidanzati in casa - si sarebbe detto di loro in altre epoche -: almeno fino alla notte del 21 dicembre 2024. A separarli definitivamente, ci ha pensato quanto accaduto in auto nelle campagne a ridosso del confine con il territorio bolognese. E che la procura - nell'atto di conclusione indagine notificato di recente - ha inquadrato come violenza sessuale pluriaggravata: perché commessa su persona minorenne; perché l'indagato era legato alla giovane da relazione affettiva; e perché avrebbe usato una non meglio precisata sostanza narcotica per stordirla e potere agire indisturbato.

