Nella moda primavera-estate 2026, il look che combina un mini abito e leggings sta guadagnando popolarità tra chi cerca uno stile sia elegante che pratico. Questa combinazione, che unisce un capo bon ton a uno sporty, viene proposta come un'idea semplice da indossare durante i mesi caldi. La tendenza si distingue per la sua facilità di abbinamento e per l’effetto versatile che offre in diverse occasioni.

L ’abbinamento easy chic da provare nella Primavera Estate 2026? È composto dal mini abito con i leggings: bon ton il primo e sporty i secondi, nella bella stagione si scoprono complementari. Merito di styling studiati ad hoc, che dosano con intelligenza lunghezze e volumi. Come abbinare il trench blu nella primavera 2026: i look più chic da provare X Leggi anche › Anticipo di primavera: 5 idee look per esaltare il classico trench blu con eleganza Tra interpretazioni minimal e mix audaci, il duo del momento entra con disinvoltura nel guardaroba. E si indossa di giorno ma anche di sera, in base ai modelli e ai colori prescelti. In cerca di ispirazione? Basta sperimentare queste 5 idee look, facili da replicare e dal tocco elegante: la prova che sono fatti l’uno per l’altro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mini abito e leggings. Finché morte (del trend) non li separi

