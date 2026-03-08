Minacce mafiose a Puccio scatta la solidarietà delle forze civiche

Recentemente, il candidato sindaco di Giardini Naxos, Salvo Puccio, ha ricevuto una lettera intimidatoria con toni minacciosi, che è stata consegnata nei giorni scorsi. La comunicazione contiene minacce di tipo mafioso e ha generato una risposta di solidarietà da parte delle forze civiche locali. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità e delle associazioni impegnate nel territorio.

Il candidato sindaco di Giardini Naxos riceve una lettera intimidatoria. Sud chiama Nord e Controcorrente condannano l'episodio e sollecitano reazioni immediate dai partiti politici Una lettera intimidatoria ha raggiunto nei giorni scorsi il candidato sindaco a Giardini Naxos, Salvo Puccio, appena ufficializzato da Sud chiama Nord. L'episodio, denunciato pubblicamente, ha suscitato forte indignazione nel mondo politico e civico locale. "La Sicilia è una terra complessa, ma vedere la mafia manifestarsi in modo così evidente suscita sgomento e preoccupazione", dichiara Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord. "Ancora più grave è il silenzio assordante dei partiti politici: tutti dovrebbero condannare pubblicamente l'accaduto.

