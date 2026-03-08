Minacce e persecuzioni all’ex moglie arrestato un 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato per aver minacciato e perseguitato l’ex moglie. Secondo le fonti, dopo la fine del matrimonio, avrebbe continuato a infastidire la donna, creando un ambiente di tensione e paura. Le autorità hanno eseguito l’arresto in risposta alle segnalazioni ricevute. Le indagini continueranno per approfondire quanto accaduto.

L’uomo non avrebbe accettato la fine del matrimonio, la polizia lo ha bloccato dopo l’ennesimo episodio sotto casa della donna Non si sarebbe rassegnato alla fine del matrimonio tornando a perseguitare l’ex moglie e costringendola a vivere in un clima di paura e tensione. Un trentasettenne è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia per stalking, danneggiamento e minacce. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo non avrebbe accettato la separazione dalla moglie, sua coetanea, e avrebbe iniziato a molestarla e intimidirla con comportamenti ossessivi e aggressivi. Nell’ultimo episodio si sarebbe presentato sotto l’abitazione dell’ex coniuge, provocando l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

