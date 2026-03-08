Un nuovo procedimento giudiziario riguarda un boss di Cioccolatò coinvolto in un episodio di violenza e minacce. Durante un alterco, Francesco Ferrara, di 49 anni, ha affrontato il fidanzato dell’ex cognata, di 22 anni, pronunciando frasi minacciose e aggredendolo fisicamente con calci e pugni. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

“La pistola l’ho messa in macchina davanti ai carabinieri” sghignazzava Francesco Ferrara. Le parole di astio dette con la moglie sulla vicenda e come spera di risolvere i guai con la giustizia A Torino, l’imprenditore è accusato anche per le sue vicinanze con la ‘ndrangheta. Usava la violenza per risolvere sia le questioni familiari sia quelle lavorative. Adesso dice di essere poverissimo e non potersi più permettere neppure la casa dove vive ad Albenga "Tutti fuggono da qui", degrado e paura a due fermate dal centro di Torino: l’altra faccia di corso Svizzera, terra di nessuno “Mai preso neanche una multa”, “I poliziotti mi hanno rotto un dente”: le parole degli arrestati (scarcerati) per gli scontri di Askatasuna a Torino 🔗 Leggi su Torinotoday.it

‘Ndrangheta, svelata la chat a tre del boss di Cioccolatò: pistola, video alla guida e minacceEcco i messaggi inquietanti che si scambiano Ferrara ("Boss della valle"), Onofrio (che si mette le mani nei capelli) e Madoglio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Minacce e lesioni dopo un tradimento....

Temi più discussi: Minacce e lesioni dopo un tradimento, altro processo al boss di Cioccolatò: cos’ha fatto al fidanzato dell’ex cognata; Dopo le minacce e le lesioni viola il divieto di avvicinamento all'ex moglie, era a pochi passi dal suo negozio; Si fa giustizia da solo per gli stipendi non pagati: condannato per lesioni e minacce; Frosinone - Fugge dalla comunità, 17enne ritrovato ad Ardea ed arrestato per minacce e lesioni.

Minacce e lesioni dopo un tradimento, altro processo al boss di Cioccolatò: cos’ha fatto al fidanzato dell’ex cognataLa pistola l’ho messa in macchina davanti ai carabinieri sghignazzava Francesco Ferrara. Le parole di astio dette con la moglie sulla vicenda e come spera di risolvere i guai con la giustizia ... torinotoday.it

Stalking a Caltanissetta e minacce: arrestato 30enne per lesioniCALTANISSETTA – Nuovo episodio di stalking a Caltanissetta. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo di 30 anni con l’accusa di lesioni personali e violazione del d ... livesicilia.it

Bombe e minacce: le ultime notizie sulla guerra, in diretta - facebook.com facebook

Minacce e atti di bullismo verso i coetanei, due ammonimenti. La misura del questore di Ancona per degli episodi avvenuti a Senigallia #ANSA x.com