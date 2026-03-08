Mimose vendute abusivamente | la Festa della Donna porta 3mila euro di multa

Durante un controllo di routine, la Polizia Locale di Rezzato ha sequestrato 200 mazzi di mimose, 15 oggetti floreali in plastica e vari strumenti usati da venditori abusivi. La vendita non autorizzata delle mimose in occasione della Festa della Donna ha portato a una multa di 3.000 euro. L’operazione ha coinvolto diverse zone della città, con attenzione specifica alle attività illegali di commercio floreale.

La Polizia Locale di Rezzato intensifica i controlli contro il commercio irregolare. I fiori sequestrati sono stati donati alla casa di riposo e alla parrocchia Un’operazione di controllo del territorio della Polizia Locale di Rezzato ha portato al sequestro di 200 mazzi di fiori, 15 oggetti floreali in plastica e diversi strumenti utilizzati dai venditori abusivi per esporre i propri prodotti. L’intervento, mirato a reprimere il commercio irregolare e contrastare l’occupazione abusiva del suolo pubblico, si è svolto nelle vie Giuseppe Mazzini e Treponti, dove i venditori avevano allestito banchi e gazebo senza alcuna autorizzazione, per vendere fiori e regali per la Festa della Donna. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

