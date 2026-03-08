In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'amministrazione comunale di Grottolella ha organizzato un momento di riconoscimento rivolto alle donne della comunità durante la Santa Messa delle 11:00. La celebrazione si è conclusa con un gesto simbolico di gratitudine e rispetto, rappresentato da mimose offerte alle presenti. La cerimonia ha coinvolto le donne presenti, sottolineando l'importanza di questa giornata.

Un gesto semplice ma carico di significato. Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'amministrazione comunale di Grottolella ha voluto rendere omaggio a tutte le donne della comunità presenti alla Santa Messa delle 11:00. Il sindaco Antonio Spiniello e la delegata alle Pari Opportunità Brunella Nigro hanno consegnato a ciascuna una mimosa, il fiore che da sempre simboleggia questa ricorrenza. Un momento di vicinanza istituzionale e umana, nel segno del rispetto e del riconoscimento del valore delle donne del territorio. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Autostazione di Avellino, vertice in Prefettura sulla sicurezza: fronte comune tra l'AIR Campania e le Forze dell'Ordine Montevergine, il santuario riapre il 29 marzo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Buon 8 marzo: “Gratitudine per ciò che costruite ogni giorno”, il Rettore Marianelli celebra le donne dell’Università di PerugiaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Magnifico Rettore dell’ Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, ha...

Una selezione di notizie su Mimose e gratitudine a Grottolella la...

Temi più discussi: Mimose e gratitudine a Grottolella: la comunità celebra le donne con un gesto simbolico; Mimose e gratitudine in caserma: anziana torna dai Carabinieri per ringraziare una militare; Siamo donne determinate e facciamo sul serio; Festa della Donna, l’omaggio floreale dell’US Catanzaro: mimose e calcio al Ceravolo.

Mimose e gratitudine in caserma: anziana torna dai Carabinieri per ringraziare una militareCastiglione delle Stiviere, 70enne torna dai Carabinieri con un mazzo di mimose per ringraziare una carabiniera che l’aveva assistita nella denuncia. msn.com

8 marzo, l'Abc della mimosa: perché si regala, dove nasce e come conservarlaIn secondo luogo, è un fiore che in Italia cresce spontaneamente per cui è facile ed economico da reperire, garantendo a tutti la possibilità di celebrare la donna con un mazzo di mimose per la Festa ... adnkronos.com

Indovinate dove sono ora le mimose…. #mimosa #festadelladonna #dirittidonne #diritti #donna - facebook.com facebook

8 MARZO: NO MIMOSE E NEMMENO AUGURI. #8marzo #donne #WomensDay #WomensDay2026 #WomenDay #festadelladonna x.com