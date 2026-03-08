In via Brecce Bianche, l’8 marzo si presenta con una mimosa speciale, non solo come fiore ma come simbolo di lotte e libertà femminile. Questa volta, la mimosa è stata confezionata con le cronache delle battaglie delle donne, trasformandosi in un vero e proprio manifesto di carta e memoria. La giornata assume così un significato più profondo rispetto all’omaggio floreale tradizionale.

Non è solo un rametto giallo, ma un manifesto di carta e memoria. In via Brecce Bianche, l’8 marzo si tinge di un significato che va ben oltre l’omaggio floreale tradizionale. Sonia Cicatello, titolare del negozio "Con i fiori in testa", ha deciso di trasformare la Festa della Donna in un’occasione di riflessione civile, confezionando le sue mimose con le cronache delle battaglie che hanno cambiato il destino delle donne. L’idea è tanto semplice quanto potente: sostituire la plastica con la storia. Ogni mazzetto sarà infatti avvolto in fogli di giornale che riproducono articoli originali dei primi anni ’40, selezionati e stampati personalmente dalla fioraia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mimosa confezionata con le cronache delle battaglie di libertà per le donne

Le battaglie delle donne. Pace, lavoro e diritti . Ecco la mostra dell’Udi: "Insieme per la libertà"Le immagini e le storie racchiuse in 80 anni di battaglia tornano a far sentire chiaro e forte la propria voce, partendo proprio da Imola.

Leggi anche: Scandalo Grok, l’Ia di Elon Musk “spoglia” le donne senza consenso: “Gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte”

Aggiornamenti e notizie su Mimosa confezionata.

Argomenti discussi: Mimosa confezionata con le cronache delle battaglie di libertà per le donne; 8 marzo: ecco perché le mimosa non basta più.

Mimosa confezionata con le cronache delle battaglie di libertà per le donneL’originale iniziativa di Sonia Cicatello, titolare del negozio Con i fiori in testa a Brecce Bianche. Ogni mazzetto sarà avvolto da fogli di giornale con articoli dei primi anni ’40 selezionati dal ... ilrestodelcarlino.it