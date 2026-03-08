Milano secondo incidente tram | non ci sono feriti

A Milano si è verificato un secondo incidente con un tram ieri sera intorno alle 22, nella curva tra via Galvani e via Filzi. Un tram della linea 12, che stava rientrando in deposito, è uscito dalle rotaie senza causare feriti. L'episodio si è verificato nello stesso punto di un incidente precedente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza.

Un altro deragliamento a Milano ieri sera, intorno alle 22, nella curva tra via Galvani e via Filzi. Un tram della linea 12 stava rientrando in deposito quando è uscito dalle rotaie. Nessuno è rimasto ferito Ancora un tram fuori dai binari a Milano a pochi giorni dal grave incidente costato la vita a due persone. Questa volta però non ci sono feriti né gravi conseguenze. Il deragliamento è avvenuto ieri sera intorno alle 22 nella curva tra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale. Un tram della linea 12, un modello Jumbo, stava rientrando in deposito quando è uscito dalle rotaie. A bordo c’era solo l’autista e il mezzo procedeva a velocità molto ridotta: nessuno è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

