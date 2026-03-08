Milano in 4mila al Belvedere di Palazzo Lonbardia | Numeri da record

Oltre quattromila persone hanno partecipato all'apertura speciale del Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano. L'evento si è svolto l’8 marzo 2026 e ha attirato un pubblico numeroso che ha approfittato dell’occasione per visitare gratuitamente la terrazza panoramica. La giornata si è conclusa con un’affluenza da record, dimostrando l’interesse crescente verso questo spazio pubblico.

Milano, 8 marzo 2026 - Oltre quattromila persone hanno approfittato dell'apertura speciale del belvedere di Palazzo Lombardia in occasione dell'8 marzo e delle Paralimpiadi e molti hanno visitato le installazioni e 'Casa Lombardia', che resterà aperta per tutto il periodo delle Paralimpiadi e ancora fino alla fine della Design Week e del salone del mobile. " Numeri da record. Grazie a una giornata soleggiata - ha commentato il presidente Attilio Fontana - i nostri ospiti hanno potuto godere di uno scenario unico scattando foto panoramiche e selfie in ricordo di questa ricorrenza". Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana posa in piazza Lombardia con le mascotte di Milano Cortina 2026, Tina e Milo, Milano, 27 Febbraio 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

