Nella serata di sabato 7 marzo 2026, i carabinieri della Compagnia di Milano hanno effettuato controlli nel centro cittadino, arrestando due persone per detenzione di droga e un’altra per possesso di armi. Durante i controlli sono state denunciate altre quattro persone per vari reati legati alla presenza di sostanze stupefacenti e armi illegali. Sono state sequestrate diverse dosi di droga e armi da fuoco.

Milano, 8 marzo 2026 – Nella serata di ieri, sabato 7 marzo 2026, carabinieri della Compagnia Duomo, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne italiano trovato in possesso di 39 grammi di ketamina, 11 pasticche di ecstasy, 65 grammi di hashish e 2,4 grammi di cocaina. Contestualmente, il 19enne è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto è stato trovato in possesso di un tirapugni. Inoltre, nel corso del servizio, sono stati denunciati sempre per porto di armi od oggetti atti ad offendere, perché trovati in possesso di coltelli, due italiani di 37 e 19 anni. Quest'ultimo è stato contestualmente segnalato all'autorità prefettizia per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente in quanto trovato in possesso di 5 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, controlli del sabato sera: arresti e denunce per droga e armi

Leggi anche: Armi e droga in casa: due arresti e quattro denunce per spaccio

Roma: controlli a Velletri e Lariano, arresti per droga, denunce e sanzioniControlli dei Carabinieri a Velletri e Lariano: arresti, denunce e sanzioni per violazioni.

Tutti gli aggiornamenti su Milano controlli del sabato sera....

Temi più discussi: Incidente in monopattino, perde il controllo e batte la testa cadendo: gravissimo; Spaccio a Torino Barriera di Milano: tre arresti e denunce tra dosi di crack ingoiate e irregolarità; Rientra dopo 7 ore allarme a Palagiustizia di Milano, nessun ordigno; Allarme terrorismo, ridisegnata la lista degli obiettivi in Italia. D'ora in poi controlli anche su chi li frequenta.

Controlli del sabato sera nelle vie della movida a Milano: verifiche su 1383 personeControlli straordinari interforze nei quartieri della movida di Milano. A seguito di quanto stabilito nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella notte scorsa sono stati ... milano.repubblica.it

Scattano i controlli del Nas, ristorante chiuso a Milano: sequestrati circa 200 kg di carne e pesceSono stati poi arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti tre marocchini di 36, 25 e 23 anni, tutti irregolari e pregiudicati e denunciati in stato di libertà per soggiorno illegale nel territorio ... milanotoday.it

Le lacrime al Niguarda di Milano al momento delle dimissioni dall’ospedale. Quelle all’arrivo alla stazione Termini. Accompagnate in entrambi i casi però dalla felicità del ritorno a casa. A più di due mesi dalla tragedia di Crans Montana Manfredi Marcucci è to - facebook.com facebook

E poi esci per strada la domenica mattina per Milano soleggiata ed è tutto un fiorire di ragazzi e bambini con maglie del Milan e dell’Inter e ti ricordi perché ami tutto questo #MilanInter x.com