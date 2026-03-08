Milano 10mila persone in corteo per l’8 marzo

Oggi a Milano circa 10.000 persone si sono radunate in corteo per celebrare l’8 marzo. L’evento è stato organizzato da Non una di meno e ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno sfilato per le strade della città. Il corteo ha attraversato diversi punti, con manifestanti che hanno portato cartelli e striscioni. La manifestazione si è conclusa senza incidenti.

Oggi è la Giornata Internazionale della donna. Non potevano mancare i vari cortei in giro per le città italiane, per mostrare, anche questo 8 marzo, quante differenze ancora ci siano tra donne e uomini e quanto questo gap sembra impossibile da superare e abbattere. A Milano, al corteo, hanno aderito ben 10mila persone. Tutte al grido di Not in my name. Stop zone rosse. Stop deportazioni. Il corteo è stato organizzato da Non una di Meno e anticipa la grande protesta che ci sarà domani, giornata in cui è stato indetto uno sciopero generale. Tanti i cartelli che sono circolati: "Senza consenso è stupro, senza dissenso è fascismo"; o anche "Oggi, Medusa è tornata.