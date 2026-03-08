Il portiere del Milan, Pietro Terracciano, festeggia oggi 36 anni. La squadra rossonera ha condiviso un messaggio di auguri rivolto al giocatore, che oggi compie gli anni. La giornata è stata segnata da un messaggio speciale del club, che ha celebrato il suo portiere con un saluto particolare. La festa di compleanno si svolge in un momento di attività per il Milan.

Non è solo il derby a far parlare di sé in casa Milan in questa domenica 8 marzo: È il primo compleanno in rossonero di Pietro Terracciano. Arrivato a Milanello la scorsa estate dalla Fiorentina, dopo una lunga carriera in diverse realtà del calcio italiano. Il portiere campano, che oggi spegne 36 candeline, ha esordito a settembre subentrando a Maignan contro l'Udinese e in generale ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Nella mattina, è arrivato il post social del Milan per celebrare il compleanno di Terracciano. Il club rossonero ha pubblicato su Instagram il video di una compilation delle sue migliori parate con la maglia rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Terracciano spegne 36 candeline: “Happy Birth-derby-day, Pietro”

"Happy Birth+Day": Stelle terrestri in scena a PolistenaCosa sarebbe successo se Jacqueline Kennedy, Marilyn Monroe e Maria Callas, tre delle più celebri icone del passato, avessero agito diversamente da...

Milan, Bartesaghi spegne 20 candeline: gli auguri del club rossonero!MILAN, ITALY - DECEMBER 14: Davide Bartesaghi of AC Milan celebrates scoring his team's second goal during the Serie A match between AC Milan and US...