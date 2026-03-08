Alla vigilia del Derby della Madonnina tra Milan e Inter, Christian Pulisic ha parlato con entusiasmo e passione, esprimendo la sua emozione e la voglia di scendere in campo. Il giocatore ha evidenziato la rilevanza dell’incontro e la sua determinazione a dare il massimo. Le sue parole sono state raccolte prima di una partita che attira l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Alla vigilia del tanto atteso Derby della Madonnina tra Milan e Inter, Christian Pulisic ha rilasciato dichiarazioni cariche di emozione e determinazione. L’attaccante statunitense del Diavolo, intervistato dai canali ufficiali del club e da altre testate, ha ammesso apertamente di attraversare un periodo complicato, ma ha indicato proprio nella sfida contro i cugini nerazzurri l’opportunità ideale per invertire la rotta e tornare al gol. “Non è facile segnare sempre – ha confessato Pulisic – Sono in un momento difficile, ma non c’è opportunità migliore del derby per fare gol. È una grande partita contro una grande squadra, siamo carichi e vogliamo vincere”. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Pulisic e le dichiarazioni cariche di emozione

Milan-Como, le polemiche arbitrali scatenano le proteste: le dichiarazioni che infiammano il webIl clima attorno al Milan resta teso dopo il pareggio con il Como, con la dirigenza che avrebbe contattato i vertici dell’Associazione Italiana...

Leggi anche: Milan-Genoa di Serie A 1-1: Pulisic accorcia le distanze! | LIVE News

Una selezione di notizie su Milan Pulisic e le dichiarazioni....

Temi più discussi: Milan, Allegri vuole la svolta da Leao e Pulisic: finora in coppia solo due gol; Milan, Pulisic e Leao in attacco. Fofana verso la titolarità con la Cremonese; L’involuzione di Pulisic ora preoccupa il Milan e Allegri: cosa non va e la coesistenza con Leao; Leao-Pulisic, la coppia che non c'è: solo 2 gol insieme. Allegri chiede risposte verso la Cremonese.

Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Allegri ripropone la coppia Leao-Pulisic, Chivu punta su Bonny e Pio EspositoLe formazioni ufficiali di Milan-Inter: Allegri ripropone Leao-Pulisic e sceglie Estupinan, Chivu invece rinuncia a Thuram e punta sui giovani Bonny e Pio Esposito ... sport.virgilio.it

Formazioni ufficiali Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Thuram, Lautaro Martinez, Pulisic, Nkunku, Bonny, Gabbia e BartesaghiMilano trepida per la seconda stracittadina stagionale tra il Milan e l'Inter, di nuovo di fronte dopo l'1-0 ottenuto dai rossoneri all'andata: le scelte di formazione di Allegri e Chivu. goal.com

36' GOL MILAN: Estupinan sblocca il derby #MilanInter 1-0 - facebook.com facebook

Incredibile. Mkhitaryan si divora il gol del vantaggio, il Milan segna sull’azione successiva. Difesa dell’Inter che si fa sorprendere, Estupinan tira sotto il sette x.com