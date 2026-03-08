Milan-Inter scatta la squalifica per Rabiot | salterà la trasferta contro la Lazio

Durante la partita tra Milan e Inter, il centrocampista francese classe 1995 è stato ammonito e riceverà una squalifica che gli impedirà di partecipare alla prossima trasferta contro la Lazio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente la sua presenza in campo nella gara successiva. La squalifica scatta immediatamente e rende indisponibile il giocatore per l'incontro in programma.

All'80' minuto di Milan-Inter è stato ammonito Adrien Rabiot per un fallo commesso a centrocampo. Il centrocampista francese era diffidato e sarà squalificato nel prossimo turno di campionato contro la Lazio, in calendario domenica 15 marzo. Un'assenza pesante per Massimiliano Allegri che dovrà rinunciare al "cavallo pazzo". Il rosso per proteste, rimediato nel finale della trasferta contro il Pisa, non aveva cancellato la diffida di Rabiot. L'ex Juventus, dopo aver saltato la sfida casalinga contro il Como, dovrà scontare un'altra squalifica. Il francese non sarà disponibile per la prossima giornata di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Inter, scatta la squalifica per Rabiot: salterà la trasferta contro la Lazio Udinese Inter, scatta la squalifica per un giocatore bianconero! Salterà la sfida contro i nerazzurri: ecco di chi si trattadi Redazione Inter News 24Udinese Inter, un importante giocatore bianconero viene ammonito e scatta la diffida: salterà la sfida contro i nerazzurri... Pisa-Milan, espulso Rabiot nel finale: salterà la sfida contro il ComoÈ appena terminata Pisa-Milan, i rossoneri espugnano la 'Cetilar Arena' vincendo per 2-1. Altri aggiornamenti su Milan Inter scatta la squalifica per.... Temi più discussi: Milan-Inter: statistiche e curiosità del big-match della 28ª giornata; Calcio: Doveri arbitra il derby Milan-Inter, Fabbri per Napoli-Torino; Episodio 4 | Il futuro di Inter e Milan con Marotta e Scaroni Stadi 5.0; L'Inter non molla mai! 5-3 in rimonta al Betis, nerazzurri ai quarti!. Milan-Inter 1-0, le pagelle dei nerazzurri: Luis Henrique (5) da banda del buco, Esposito (5) non pervenuto, Chivu (5,5) a 2 ko su 2 nei derby di Milano.L’Inter di Cristian Chivu, senza la Thu-La e Chalanoglu, cade ancora una volta (la 5^ nelle ultime 7 stracittadine) contro il Milan, pagando l’inesperienza della ... leggo.it Serie A: in campo Milan-Inter 1-0 DIRETTAMILAN-Inter 1-0 al 35'! Rete di Estupinan. Suggerimento di Fofana, Estupinan scatta alle spalle di Luis Henrique e in area con un tiro di sinistro batte Sommer. Alessandro Bastoni bersagliato dai fisc ... ansa.it 2 - Il Milan ha vinto entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11, sempre con Massimiliano Allegri allenatore. Chiave. #MilanInter x.com Milan-Inter, gol al 35' https://mdst.it/4bd4AVo #SportMediaset - facebook.com facebook