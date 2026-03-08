Milan-Inter proteste nerazzurre per possibile rigore Chivu a Saelemaekers | Sicuro di non averla toccata?

Durante il secondo tempo del derby di Milano tra Milan e Inter, si sono registrate proteste da parte dei calciatori nerazzurri a causa di un episodio relativo a un possibile rigore. In particolare, un contrasto tra un giocatore dell’Inter e uno del Milan ha portato Chivu a rivolgersi a Saelemaekers, chiedendogli se fosse stato toccato dalla palla. La situazione ha suscitato discussioni tra i giocatori in campo.

(Adnkronos) – Si accende il derby di Milano. Nel secondo tempo di Milan-Inter oggi, domenica 8 marzo, un episodio ha 'movimentato' la partita. Intorno all'ora di gioco, sull'1-0 per la squadra di Allegri, i nerazzurri hanno protestato per un possibile rigore dopo un tocco dubbio di Saelemaekers in area di rigore rossonera. Il motivo? Il belga ha addomesticato un cross di Barella con il petto, ma alcuni giocatori dell'Inter hanno protestato all'indirizzo dell'arbitro vedendo un tocco di braccio nell'azione. Anche Chivu, tecnico dell'Inter, si è rivolto al centrocampista con un sorriso ironico: "Sicuro di non averla toccata con il braccio?".