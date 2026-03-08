Milan Inter Marotta | Non pensiamo allo scudetto Chivu? Chi vince attrae invidia

Giuseppe Marotta ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del derby tra Inter e Milan, sottolineando che la squadra non si concentra sullo scudetto e che la partita ha un valore importante, ma non rappresenta un giudizio definitivo sul campionato. Ha anche commentato che il successo di una squadra può suscitare invidia, facendo riferimento a Chivu senza approfondire ulteriori dettagli.

Marotta. Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita del Derby tra Inter e Milan, soffermandosi sull'importanza della sfida ma invitando tutti a non trasformarla in un verdetto anticipato sul campionato. " Può decidere il campionato? Non ci pensiamo ", ha spiegato il Presidente nerazzurro, sottolineando come la squadra sia concentrata soprattutto sulle difficoltà che una partita come il Derby porta sempre con sé. " Pensiamo alle insidie che il derby può dimostrare ", ha aggiunto, ricordando che si tratta di una gara particolare, spesso imprevedibile. Marotta ha poi ribadito che la classifica, in questo momento della stagione, non deve condizionare troppo l'approccio alla partita.