Milan Inter LIVE 1-0 | Dimarco si divora il gol del pareggio!

Alle 20.45 a San Siro si gioca il derby di Milano tra Milan e Inter, valido per il 28° turno di Serie A 202526. La partita è iniziata con il Milan in vantaggio di 1-0 grazie a un gol di Dimarco, che ha avuto un'occasione per raddoppiare ma ha mancato il bersaglio. Seguiamo gli sviluppi in diretta.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Milan Inter, il derby di Milano valevole per il 28° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Milan Inter, il derby di ritorno valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 202526. I rossoneri, reduci dal successo per 0 a 2 contro la Cremonese, cercano i 3 punti per accorciare sui cugini nerazzurri, che guidano la classifica con 10 punti di vantaggio proprio sui rossoneri. La squadra di Chivu, invece, reduce dal successo per 2 a 0 sul Genoa, può contare su due risultati su tre per uscire col sorriso da San Siro. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. Milan-Inter, il risultato del derby LIVE Derby equilibrato ma risolto al riposo dal protagonista che non ti aspetti. Pronti-via ed è Modric a sfiorare il gol dopo l'errore in impostazione di Sommer. Ritmi contenuti fino alla mezz'ora. Milan-Inter 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: finito il primo tempo La diretta live di Milan-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. Serie A, Milan-Inter 1-0 dopo 45': sfida al vertice nel derby della Madonnina Genoa-Roma 2-1. Punti pesanti in chiave salvezza per i liguri Bologna-Hellas Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0. Alle 20.45 Milan-Inter. IL MILAN È IN VANTAGGIO!!!!! ESTUPINAN SBLOCCA IL DERBY CON UN GRAN GOL