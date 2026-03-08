Milan Inter LIVE 1-0 | Chivu prova il tutto per tutto

Alle 20.45 si gioca a San Siro il derby di Milano tra Milan e Inter, valido per il 28° turno di Serie A 202526. Attualmente il risultato è di 1-0 in favore del Milan. Chivu sta tentando un'ultima mossa per cambiare l'esito della partita. La sfida si sta svolgendo sotto gli occhi di tifosi e appassionati.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Milan Inter, il derby di Milano valevole per il 28° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Milan Inter, il derby di ritorno valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 202526. I rossoneri, reduci dal successo per 0 a 2 contro la Cremonese, cercano i 3 punti per accorciare sui cugini nerazzurri, che guidano la classifica con 10 punti di vantaggio proprio sui rossoneri. La squadra di Chivu, invece, reduce dal successo per 2 a 0 sul Genoa, può contare su due risultati su tre per uscire col sorriso da San Siro. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. Milan-Inter 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Bastoni, giallo e fuori per infortunio. LIVE - Milan-Inter 1-0, 78': le difficoltà dei nerazzurri continuano. Due cambi anche per Allegri. MILAN-INTER 1-0 (35' Estupinan) LIVE MATCH 77' - Non ci sono varchi e allora Bisseck prova il tiro da fuori, Maignan esce anticipando Frattesi. 76' - Bella manovra di Pulisic che poi sbaglia l'assist. Milan-Inter, gol al 35'. IL MILAN È IN VANTAGGIO!!!!! ESTUPINAN SBLOCCA IL DERBY CON UN GRAN GOL