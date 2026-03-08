Alle 20.45 si gioca a San Siro il derby di Milano tra Milan e Inter, valido per il 28° turno di Serie A 202526. Durante la partita, Sommer commette un errore e Modric si avvicina al gol. La partita è seguita in tempo reale con aggiornamenti sullo sviluppo dell’incontro.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 a San Siro per Milan Inter, il derby di Milano valevole per il 28° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Milan Inter, il derby di ritorno valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 202526. I rossoneri, reduci dal successo per 0 a 2 contro la Cremonese, cercano i 3 punti per accorciare sui cugini nerazzurri, che guidano la classifica con 10 punti di vantaggio proprio sui rossoneri. La squadra di Chivu, invece, reduce dal successo per 2 a 0 sul Genoa, può contare su due risultati su tre per uscire col sorriso da San Siro. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milan Inter LIVE 0-0: errore di Sommer, Modric vicino al gol

Sommer da incubo in Pisa Inter: clamoroso errore del portiere sul gol di Moreo – FOTOdi alberto alberto petrosilliSommer è stato autore di un clamoroso errore nell’azione del gol di Moreo, rete che ha portato avanti il Pisa a San Siro...

Leggi anche: Inter Pisa pagelle LIVE 3-2: che errore di Sommer. Dimarco mostruoso

Inter-Milan 0-1: gol e highlights | Serie A

Contenuti utili per approfondire Milan Inter.

Temi più discussi: Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere in tv e streaming Milan-Inter e le altre partite di oggi in serie A; Milan-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Serie A, il calendario: il derby si gioca domenica 8 marzo.

Milan-Inter (0-0): a breve il fischio d'inizio di questo derbyAmici ed amiche di MilanNews.it, un saluto e benvenuti a tutti allo Stadio San Siro in Milano, per questo 246esimo derby della storia. Milan contro Inter, Casciavit contro Bauscia. Una ... milannews.it

Milan-Inter, formazioni ufficiali e risultato del derby LIVEMilan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18^ volta in Serie A: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 15 di queste 17 sfide (12 ... sport.sky.it

Serie A, in campo Milan-Inter: sfida al vertice Genoa-Roma 2-1. Punti pesanti in chiave salvezza per i liguri Bologna-Hellas Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0. Alle 20.45 Milan-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/ - facebook.com facebook