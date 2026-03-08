Stasera a San Siro si tiene il derby tra Milan e Inter, con tifosi delle due squadre presenti sugli spalti. Prima del calcio d'inizio, gli ultras delle curve si riuniscono per un gesto di beneficenza, coinvolgendo i supporter in un’iniziativa solidale. La partita, che promette emozioni sul campo, si apre così con un momento di solidarietà tra le tifoserie.

Stasera a San Siro va in scena il derby più atteso della città: Milan-Inter. Ma prima del fischio d’inizio e dei novanta minuti di tensione, cori e bandiere, le due curve si sfidano in un modo del tutto speciale. Non è una battaglia sportiva, ma un “derby della solidarietà”: da anni, ultras rossoneri e nerazzurri si uniscono per raccogliere fondi e fare del bene, trasformando la rivalità in un gesto concreto di beneficenza. Milan-Inter è il derby della solidarietà. Racconta Libero: “Il risultato è qualcosa di più che concreto per la città: sono già diversi giorni che le due curve raccolgono beni di prima necessità destinati ai City Angels, l’associazione di volontari che da oltre trent’anni aiuta i senza dimora tra le strade e nei centri di accoglienza della città. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milan-Inter, gli ultras si riuniscono per un gesto concreto di beneficenza

Leggi anche: Curve di Inter e Milan, la pezza del potere: gli striscioni come simbolo della scalata criminale degli ultras

Il giudice: “L’Inter in un rapporto di sudditanza con gli ultras, la Curva del Milan guadagnava 100mila euro l’anno coi biglietti”Le motivazioni della sentenza: “La Curva Nord interista era un mero contesto materiale di copertura per i business illegali.

Batalla campal entre ultras del Inter y Génova deja tres policías heridos

Tutti gli aggiornamenti su Milan Inter gli ultras si riuniscono....

Temi più discussi: City Angels Domenica 8 Marzo Derby della Solidarietà con gli ultras di Milan e Inter; Milan-Inter: la prova del sette tra Allegri e Chivu nel derby numero 246; Milan-Inter, conto alla rovescia per il Derby della Madonnina; Dove vedere l'Inter in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT.

Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Milan-Inter, ventottesima giornata di Serie A: le formazioni e come seguire il match. msn.com

Milano, coi City Angels torna il derby della solidarietàDomenica 8 marzo, in occasione del Derby tra Milan e Inter, le due curve daranno vita al Derby della solidarietà. Gli ultras rossoneri e nerazzurri stanno raccogliendo beni di prima necessità e prod ... ticinonotizie.it

Due leggende di Milan e Inter hanno parlato del derby: per Shevchenko in caso di vittoria dei rossoneri, la questione Scudetto si potrà considerare riaperta, mentre Sneijder vede in Pio Esposito l’uomo che deciderà la sfida di San Siro - facebook.com facebook

Il grande giorno è arrivato. Il giorno di Milan-Inter, il giorno del Derby della Madonnina. In palio non solo tre punti, ma un pezzo di scudetto. SIETE PRONTI ALLA BATTAGLIA x.com