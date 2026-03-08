Milan Inter dove vederla | ecco il canale che trasmetterà la gara

Stasera alle 20:45 si gioca il derby tra Milan e Inter, valido per la 28ª giornata di Serie A 202526, allo stadio San Siro. La partita sarà trasmessa sul canale ufficiale dedicato alla trasmissione delle gare di calcio. La sfida coinvolge le due squadre milanesi e si svolge nel capoluogo lombardo.

Milan Inter dove vederla. Il derby tra Milan e Inter, valido per la 28ª giornata di Serie A 202526, andrà in scena questa sera domenica 8 marzo alle ore 20:45 allo stadio San Siro. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con la possibilità di seguirla tramite l’app della piattaforma su smart TV oppure in streaming su computer, smartphone e tablet. Milan Inter dove vederla: pre partita su Inter TV. Come di consueto, Inter TV accompagnerà i tifosi nerazzurri con una copertura completa del pre-partita. A partire dalle 19:30 andrà in onda il Livematch pre Milan-Inter, con collegamenti e aggiornamenti direttamente da San Siro in attesa del fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

INTER-MILAN 0-1 | HIGHLIGHTS | Pulisic and Maignan The Heroes For Milan | Serie A 2025/26

Due leggende di Milan e Inter hanno parlato del derby: per Shevchenko in caso di vittoria dei rossoneri, la questione Scudetto si potrà considerare riaperta, mentre Sneijder vede in Pio Esposito l’uomo che deciderà la sfida di San Siro - facebook.com facebook

Il grande giorno è arrivato. Il giorno di Milan-Inter, il giorno del Derby della Madonnina. In palio non solo tre punti, ma un pezzo di scudetto. SIETE PRONTI ALLA BATTAGLIA x.com