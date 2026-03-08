Milan Inter coreografia saltata all’ultimo momento

Stasera alle 20:45 si svolge il derby di Milano tra Milan e Inter. La coreografia prevista per l'evento è stata annullata all'ultimo momento, lasciando i tifosi senza la tradizionale esibizione.

Milan Inter coreografia. Questa sera domenica 8 marzo alle ore 20:45 andrà in scena il derby di Milano tra Milan e Inter. Una stracittadina molto attesa perché potrebbe dare uno slancio decisivo alla corsa scudetto. In caso di vittoria dei nerazzurri, l’Inter salirebbe a +13 proprio sui rossoneri, mettendo una seria ipoteca sulla conquista del 21° tricolore. Se invece la partita dovesse terminare in pareggio, il distacco resterebbe invariato a dieci punti: un risultato che l’Inter potrebbe comunque considerare positivo. Diverso il discorso in caso di successo del Milan, che ridurrebbe il gap a sette lunghezze, riaccendendo – seppur parzialmente – le speranze di una rimonta che, a nove giornate dalla fine del campionato, avrebbe comunque del clamoroso. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

