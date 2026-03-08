Milan-Inter Brocchi | Una mezzala dovrà aiutare Saelemaekers a contenere Dimarco

Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan, è intervenuto negli studi di 'DAZN' per commentare la sfida tra Milan e Inter. Ha detto che una mezzala dovrà supportare Saelemaekers nel contenere Dimarco, sottolineando l'importanza di un lavoro di squadra in campo. Brocchi ha anche analizzato le possibili strategie delle due squadre in vista della partita.

Milan e Inter sono pronti a scendere in campo per il 246° derby meneghino della storia. Allegri si affida al tandem Leao-Pulisic per far male ai nerazzurri, mentre Chivu dovrà fare a meno sia di Lautaro che di Thuram. L'argentino è ancora out per il problema alla gamba sinistra, ma sarà in panchina per far sentire il proprio sostegno alla squadra. L'attaccante francese, invece, è alle prese con un'influenza che lo ha costretto a rinunciare alla stracittadina. Dagli studi di 'DAZN', Cristian Brocchi è intervenuto per analizzare Milan-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio del match. Di seguito, le sue parole in vista del derby. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

